Волкер для СМИ РФ: президентские выборы в Украине можно считать демократическими

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Президентские выборы в Украине можно считать демократическими. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер в интервью одному з российских телеканалов, фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье, передает УНН.

“Несмотря на то, что могут быть отдельные проблемы, в целом все указывает на то, что это — демократические выборы”, — отметил он.

“С другой стороны, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, необходимо, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса и что люди, которые проголосовали, — это реальные избиратели”, — добавил представитель Госдепа.

Комментируя решение закрыть все участки для голосования в России, Волкер сказал, что понимает “украинские власти и их озабоченность”, вызванную неверием в возможность обеспечить “честные выборы, если бы все было организовано, как раньше”.

Он также заявил, что надеется на активизацию работы по минским соглашениям после избрания нового главы Украины. “Я надеюсь, что выборы украинского президента откроют новые возможности для урегулирования и мы увидим дополнительные усилия в этом направлении”, — заявил он.

Как сообщал УНН, российский сенатор заявил, что РФ “не исключает непризнание выборов в Украине”.