Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 01:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5040
Версия для печати

Волкер для СМИ РФ: президентские выборы в Украине можно считать демократическими

Волкер для СМИ РФ: президентские выборы в Украине можно считать демократическими

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Президентские выборы в Украине можно считать демократическими. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер в интервью одному з российских телеканалов, фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье, передает УНН.

“Несмотря на то, что могут быть отдельные проблемы, в целом все указывает на то, что это — демократические выборы”, — отметил он.

“С другой стороны, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, необходимо, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса и что люди, которые проголосовали, — это реальные избиратели”, — добавил представитель Госдепа.

Комментируя решение закрыть все участки для голосования в России, Волкер сказал, что понимает “украинские власти и их озабоченность”, вызванную неверием в возможность обеспечить “честные выборы, если бы все было организовано, как раньше”.

Он также заявил, что надеется на активизацию работы по минским соглашениям после избрания нового главы Украины. “Я надеюсь, что выборы украинского президента откроют новые возможности для урегулирования и мы увидим дополнительные усилия в этом направлении”, — заявил он.

Как сообщал УНН, российский сенатор заявил, что РФ “не исключает непризнание выборов в Украине”.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Украина, Курт Волкер
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.