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Выборы-2019: в столице начато производство из-за похищения бюллетеня и невидимых чернил

Выборы-2019: в столице начато производство из-за похищения бюллетеня и невидимых чернил

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Столичные правоохранители в день выборов президента Украины начали 2 уголовных производства и составили 4 административных протокола. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, подводя итоги работы правоохранительных органов в день голосования, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По словам Крищенко, все участки после завершения избирательного процесса завершили работу вовремя, а представители избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. В свою очередь киевские правоохранители будут сопровождать членов комиссий в окружные избирательные комиссии для сдачи бюллетеней.

Всего в день выборов столичная полиция зарегистрировала 232 сообщения о нарушениях, касающихся избирательного процесса. Из них составлено 4 административных протокола (на трех членов УИК и избирателя, который пришел на участок в нетрезвом состоянии) и начато 2 уголовных производства.

“Уголовные производства расследуются по факту похищения бюллетеня и по факту использования ручек, чернила которых через некоторое время исчезали”, — цитирует отдел коммуникации слова Крищенко.

По его словам, в трех случаях в течение дня специалисты-взрывотехники проверяли обнаружения подозрительных предметов. В результате никаких опасных веществ обнаружено не было.

Кроме того, сотрудники полиции в усиленном режиме несут службу возле Центральной избирательной комиссии, где, согласно представленной в Киевскую городскую государственную администрацию заявки, проходит акция.

“Участников мероприятия тщательно проверили, запрещенных предметов у них не обнаружили. Привлечены также представители полиции диалога, которые проводят с участниками разъяснительную работу, и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Поэтому у нас достаточно сил для того, чтобы там был полный порядок”, — отметил начальник полиции Киева.

Как сообщал УНН, на одном из избирательных участков на территории Украины в день выборов президента, 31 марта, два наблюдателя от общественных организаций подрались между собой за право зафиксировать нарушения.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, Украина
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