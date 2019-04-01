Новости: Политика
Понедельник, 1 апреля 2019, 02:42 • Саша Картер • 4635
Более 9 млн украинцев не проголосовали на выборах
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Более 9 млн украинцев не проголосовали на выборах президента Украины 31 марта. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент УНН.
Количество избирателей, внесенных в список составляла 26 770 419 человек.
В то же время, по информации ЦИК, количество избирателей, получивших избирательные бюллетени, составила 17 000 599 человек.
Таким образом, более 9 млн украинцов не проголосовали на выборах президента Украины 31 марта.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 2:25 обработала данные 10,27% протоколов.
Источник: УНН