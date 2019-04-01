КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Более 9 млн украинцев не проголосовали на выборах президента Украины 31 марта. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент УНН.

Количество избирателей, внесенных в список составляла 26 770 419 человек.

В то же время, по информации ЦИК, количество избирателей, получивших избирательные бюллетени, составила 17 000 599 человек.

Таким образом, более 9 млн украинцов не проголосовали на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 2:25 обработала данные 10,27% протоколов.