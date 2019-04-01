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ЦИК обработала более 15% протоколов

ЦИК обработала более 15% протоколов

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 3:04 обработала данные 15,36% протоколов, сообщает УНН.

15,36% протоколов показывает результаты голосования 2 067 480 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский — 30,01% (627 818 избирателей);

Петр Порошенко — 16,76% (350 717 избиратель);

Юлия Тимошенко — 13,47% (281876 избирателей).

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 1:10 обработала данные 5,33% протоколов, показывает результаты голосования 516 539 избирателей.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина
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