На Буковине избиратель с бюллетенем бросил в ящик список избирателей

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Черновицкой области избиратель бросил в избирательную урну для голосования собственный бюллетень вместе с листом бумаги со списком избирателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ОПОРЫ.

Председатель ОИК в 202-м округе сообщил представителю ОПОРЫ, что на избирательном участке в Вашковцах избиратель по ошибке взял со стола членов УИК вместе с бюллетенем один из листов со списком избирателей и бросил его в урну для голосования.

На участке составили акт о данном случае и обратились в ОИК и Государственный реестр избирателей на получение этого же листа из общего списка избирателей.

В данном списке указывались фамилии 64 избирателей.

Как сообщал УНН, представители ОПОРЫ в Черкасской области заявили, что на окружную избирательную комиссию № 195 УИК массово привозят запечатанные пакеты с протоколами участковых избирательных комиссий без подписей членов УИК и печати комиссии.