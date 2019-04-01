Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 06:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7965
Версия для печати

На Буковине избиратель с бюллетенем бросил в ящик список избирателей

На Буковине избиратель с бюллетенем бросил в ящик список избирателей

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Черновицкой области избиратель бросил в избирательную урну для голосования собственный бюллетень вместе с листом бумаги со списком избирателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ОПОРЫ.

Председатель ОИК в 202-м округе сообщил представителю ОПОРЫ, что на избирательном участке в Вашковцах избиратель по ошибке взял со стола членов УИК вместе с бюллетенем один из листов со списком избирателей и бросил его в урну для голосования.

На участке составили акт о данном случае и обратились в ОИК и Государственный реестр избирателей на получение этого же листа из общего списка избирателей.

В данном списке указывались фамилии 64 избирателей.

Как сообщал УНН, представители ОПОРЫ в Черкасской области заявили, что на окружную избирательную комиссию № 195 УИК массово привозят запечатанные пакеты с протоколами участковых избирательных комиссий без подписей членов УИК и печати комиссии.

Источник: УНН
Теги: выборы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.