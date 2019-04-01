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В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
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Обработано более 30% протоколов

Обработано более 30% протоколов

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 5:45 обработала данные 31,81% протоколов, сообщает УНН.

31,81% протоколов показывает результаты голосования 5074920 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,16% (1531035 избирателей)

Петр Порошенко - 16,71% (848 130 избиратель)

Юлия Тимошенко - 13,21% (670847 избирателей).

Владимир Зеленский лидирует во всех областях кроме Донецкой и Луганской областе (там первенство держит Юрий Бойко), а также кроме Львовской области, где на первом месте находится Петр Порошенко.

На зарубежном избирательном округе обработаны данные 85,14% (36645). И лидирует действующий президент Петр Порошенко (38,24%).

Источник: УНН
Теги: выборы
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