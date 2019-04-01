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В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
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Обработано более 40% протоколов

Обработано более 40% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 6:55 обработала данные 40,21% протоколов, сообщает УНН.

40,21% протоколов показывает результаты голосования 6 728 298 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский — 30,23% (2 034 480 избирателей);

Петр Порошенко — 16,65% (1 120 864 избирателей);

Юлия Тимошенко — 13,14% (884 714 избирателей).

Владимир Зеленский лидирует во всех областях кроме Донецкой и Луганской областей (там первенство держит Юрий Бойко), а также кроме Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей где на первом месте находится Петр Порошенко.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина
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