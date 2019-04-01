Новости: Политика
Понедельник, 1 апреля 2019, 07:02 • Алексей Супрун • 115035
Обработано более 40% протоколов
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 6:55 обработала данные 40,21% протоколов, сообщает УНН.
40,21% протоколов показывает результаты голосования 6 728 298 избирателей.
Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:
Владимир Зеленский — 30,23% (2 034 480 избирателей);
Петр Порошенко — 16,65% (1 120 864 избирателей);
Юлия Тимошенко — 13,14% (884 714 избирателей).
Владимир Зеленский лидирует во всех областях кроме Донецкой и Луганской областей (там первенство держит Юрий Бойко), а также кроме Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей где на первом месте находится Петр Порошенко.
Источник: УНН