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Понедельник, 1 апреля 2019, 08:19 • Юлия Шрамко • 172680
ЦИК обработала более 47% протоколов
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По итогам обработки 47,28% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента проходят во второй тур Владимир Зеленский с 30,19% голосов избирателей и действующий Глава государства Петр Порошенко с 16,68%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии о результатах голосования 31 марта.
Юлия Тимошенко набирает 13,06% голосов избирателей, Юрий Бойко - 11,55%.
Анатолий Гриценко заручился поддержкой 7,11% избирателей, Игорь Смешко - 5,94%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,22%, Руслан Кошулинский - 1,65%.
Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.
Признано недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.
Источник: УНН