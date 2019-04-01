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ЦИК обработала более 47% протоколов

ЦИК обработала более 47% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По итогам обработки 47,28% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента проходят во второй тур Владимир Зеленский с 30,19% голосов избирателей и действующий Глава государства Петр Порошенко с 16,68%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии о результатах голосования 31 марта.

Юлия Тимошенко набирает 13,06% голосов избирателей, Юрий Бойко - 11,55%.

Анатолий Гриценко заручился поддержкой 7,11% избирателей, Игорь Смешко - 5,94%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,22%, Руслан Кошулинский - 1,65%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

Признано недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
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