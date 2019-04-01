Обработано более 50% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 8:34 обработала 50,36% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

50,36% обработанных протоколов являются результатами голосования 8 756 095 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,20% (2 645 144 избирателей);

Петр Порошенко - 16,64% (1 457 202 избирателей);

Юлия Тимошенко - 13,08% (1 145 815 избирателей).

Юрий Бойко заручился поддержкой 11,53% избирателей, Анатолий Гриценко - 7,11%, Игорь Смешко - 5,93%, Олег Ляшко - 5,12%, Александр Вилкул - 4,21%, Руслан Кошулинский - 1,66%.

Признано недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

Голосование на выборах президента Украины проходило 31 марта. Для победы на выборах кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведено повторное голосование, так называемый второй тур, ориентировочно 21 апреля.