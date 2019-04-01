Главы МИД стран ЕС планируют обсудить ситуацию в Украине

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В понедельник, 1 апреля, глава МИД ЭР Свен Миксер встретится с министрами иностранных дел Северных стран, стран Балтии и стран Вишеградской группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Встреча пройдет в Паланге, Литва.

На встрече будут обсуждаться трансатлантическое сотрудничество, климатическая политика, будущее ЕС, а также кибербезопасность и гибридные угрозы

Также будут обсуждаться вопросы прав человека, ситуация на Украине и отношения с Китаем.



Справка УНН: К странам Балтии относят - Латвию, Литву и Эстонию, к Высшеградской группе - Польшу, Чехиу, Венгрию, Словакию. В северные страны входят Дания, Швеция и Норвегия, Финляндия (в том числе, Аландские острова) и Исландия.



Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 8:34 обработала 50,36% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.