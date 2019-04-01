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ЦИК обработала более 56% протоколов

ЦИК обработала более 56% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По итогам обработки 56,18% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента лидируют Владимир Зеленский с 30,27% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,52%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии о результатах голосования 31 марта.

Юлия Тимошенко набирает 13,08% голосов избирателей, Юрий Бойко - 11,52%.

Анатолий Гриценко заручился поддержкой 7,11% избирателей, Игорь Смешко - 5,93%, Олег Ляшко - 5,11%, Александр Вилкул - 4,26%, Руслан Кошулинский - 1,67%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

Признано недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

Голосование на выборах президента Украины проходило 31 марта. Для победы на выборах кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведено повторное голосование, так называемый второй тур, ориентировочно 21 апреля.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
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