В Берлине отчитались о подсчете голосов украинцев

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Избирательная комиссия в Берлине завершила подсчет голосов. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андий Мельник в своем Twitter, передает УНН.

"Избирательная комиссия в Берлине завершила подсчет голосов: 41,18% (П.Порошенко), 25,34% (В.Зеленский), 9,17% (Гриценко), 7,72% (И.Смешко), 5 93% (Ю.Бойко), 4,42% (Ю.Тимошенко). и хотя уже глубокая ночь, настроение очень бодрое. Благодарим всех членов УИК, наблюдателей и СМИ", - сообщил он.



Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине .



Как сообщал УНН, по итогам обработки 56,18% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента лидируют Владимир Зеленский с 30,27% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,52% .