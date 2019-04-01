На заграничном округе проработали уже протоколы на 97 из 101 участка

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На заграничном округе Центральная избирательная комиссия в ходе выборов президента Украины обработала уже протоколы на 97 из 101 участка. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Зарубежный округ в процессе очередных выборов президента отработал абсолютно достойно. На сегодня проработана уже информация на 97 из 101 участка, и мы также двигаемся постепенно для получения полного результата", - отметила Слипачук.



По ее словам, бюллетени для голосования получили 54 931 (12,62%) из 434 000 избирателей, включенных в списки.

При этом она сообщила, что ЦИК является окружной для заграничных избирательных участков.



Напомним, на 8:25 ЦИК обработала 92,7% протоколов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах Президента Украины, по иностранным избирательным участкам.