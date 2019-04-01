Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 12:30
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Выборы президента 2019: результаты обработки протоколов
Эксклюзивные новости УНН
Два корабля НАТО уже прибыли в порт Одессы
Два корабля НАТО уже прибыли в порт Одессы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7725
Версия для печати

На заграничном округе проработали уже протоколы на 97 из 101 участка

На заграничном округе проработали уже протоколы на 97 из 101 участка

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На заграничном округе Центральная избирательная комиссия в ходе выборов президента Украины обработала уже протоколы на 97 из 101 участка. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Зарубежный округ в процессе очередных выборов президента отработал абсолютно достойно. На сегодня проработана уже информация на 97 из 101 участка, и мы также двигаемся постепенно для получения полного результата", - отметила Слипачук.

По ее словам, бюллетени для голосования получили 54 931 (12,62%) из 434 000 избирателей, включенных в списки.
При этом она сообщила, что ЦИК является окружной для заграничных избирательных участков.

Напомним, на 8:25 ЦИК обработала 92,7% протоколов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах Президента Украины, по иностранным избирательным участкам.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, голосование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.