ЦИК обработала более 65% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По итогам обработки 65,75% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента лидируют Владимир Зеленский с 30,41% голосов избирателей и действующий Глава государства Петр Порошенко с 16,28%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии о результатах голосования 31 марта.

Юлия Тимошенко набирает 13,10% голосов избирателей, Юрий Бойко - 11,59%.

Анатолий Гриценко заручился поддержкой 7,05% избирателей, Игорь Смешко - 5,93%, Олег Ляшко - 5,14%, Александр Вилкул - 4,31%, Руслан Кошулинский - 1,65%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

Признано недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.