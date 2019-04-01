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Климкин поздравил украинцев с прекращением дружбы с РФ

Климкин поздравил украинцев с прекращением дружбы с РФ

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев с утратой силы Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Сегодня на 1 апреля. А это значит, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов и выборы тут ни при чем", - написал министр.

Напомним, 1 апреля 2019 года приостановил действие Договор о дружбе Украины с Россией.

Верховная Рада 6 декабря 2018 года приняла закон о прекращении Договора о дружбе с Россией. Закон вступил в силу 12 декабря 2018 года.

Договор, подписанный в 1997 году, предусматривал, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, незыблемости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.

Документ был заключен на срок в десять лет. В 2008 году его действие было автоматически продлено.

Для прекращения действия договора, Украина должна официально известить Россию не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода, а именно до октября 2018 года. Это было сделано в сентябре 2018 года.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Павел Климкин

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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