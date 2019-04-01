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В Жмеринке общество задолжало государству более 2 млн грн

В Жмеринке общество задолжало государству более 2 млн грн

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Винницкой области общество, которое длительное время использует на территории района несколько земельных участков, задолжало государству более 2 млн грн налогового долга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Жмеринской местной прокуратурой Винницкой области выявлены нарушения государственных интересов, которые заключаются в несвоевременном погашении одним из обществ, которое длительное время использует на территории района несколько земельных участков, налогового долга по арендной плате за землю", - говорится в сообщении.

Руководителем местной прокуратуры в суд направлено иск в интересах государства в лице Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Винницкой области о взыскании с общества-должника налогового долга по арендной плате за землю в сумме более 2 млн гривен.

Винницким окружным административным судом признано обоснованной позицию прокуратуры и принято решение об удовлетворении иска в полном объеме.

Напомним, Винницкая прокуратура вернула государству речной вокзал общей площадью 455,6 кв. м и мастерскую площадью 125,4 кв. м.

Источник: УНН
Теги: земля, прокуратура, Винница и Винницкая область, аренда
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