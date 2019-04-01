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Обработано более 70% протоколов

Обработано более 70% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:10 обработала 70,61% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

70,61% обработанных протоколов являются результатами голосования 12 999 460 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,46% (3 959 999 избирателей);

Петр Порошенко - 16,18% (2 103 464 избирателей);

Юлия Тимошенко - 13,15% (1 710 650 избирателей).

Юрий Бойко заручился поддержкой 11,54% избирателей, Анатолий Гриценко - 7,05%, Игорь Смешко - 5,96%, Олег Ляшко - 5,18%, Александр Вилкул - 4,30%, Руслан Кошулинский - 1,64%.

Признано недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
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