Новости: Политика
Понедельник, 1 апреля 2019, 12:44 • Анастасия Ткачук • 12045
Кремль не будет давать оценку выборам на Украине до окончания второго тура
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кремле считают преждевременным давать оценку выборам в Украине, поскольку предстоит второй тур голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Выборы в Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано, - сказал он. - Нужно подождать".
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Напомним, ранее председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев не исключает непризнание результатов президентских выборов в Украине.
27 марта партия Жириновского внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов выборов в Украине.
Источник: УНН