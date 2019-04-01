Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 14:03
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Выборы президента 2019: результаты обработки протоколов
Эксклюзивные новости УНН
Два корабля НАТО уже прибыли в порт Одессы
Два корабля НАТО уже прибыли в порт Одессы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4035
Версия для печати

В полиции заявили, что более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов

В полиции заявили, что более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на утро более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время рабочего совещания с участием руководителей оперативных штабов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

По его словам, работу подразделений полиции во время выборов положительно оценили как кандидаты в президенты, так и иностранные наблюдатели, в частности, полиция оперативно реагировала на все выявленные нарушения.

"Сейчас более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей. Однако работа по подсчетам голосов продолжается еще на более чем 1,5 тыс. участков. Поэтому мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок в том числе и во время транспортировки бюллетеней и протоколов в Центральную избирательную комиссию", - подчеркнул Александр Фацевич.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:10 обработала 70,61% протоколов по результатам голосования на выборах Президента Украины 31 марта.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.