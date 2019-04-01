В полиции заявили, что более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на утро более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время рабочего совещания с участием руководителей оперативных штабов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

По его словам, работу подразделений полиции во время выборов положительно оценили как кандидаты в президенты, так и иностранные наблюдатели, в частности, полиция оперативно реагировала на все выявленные нарушения.

"Сейчас более 28 тыс. избирательных участков закончили подсчет голосов избирателей. Однако работа по подсчетам голосов продолжается еще на более чем 1,5 тыс. участков. Поэтому мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок в том числе и во время транспортировки бюллетеней и протоколов в Центральную избирательную комиссию", - подчеркнул Александр Фацевич.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:10 обработала 70,61% протоколов по результатам голосования на выборах Президента Украины 31 марта.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.