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В прошлом году Ирина Луценко получила 80 тыс. грн компенсации от ООН

В прошлом году Ирина Луценко получила 80 тыс. грн компенсации от ООН

Ирина Луценко

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Народный депутат (БПП), представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в течение прошлого года получила около 80 тыс. грн компенсации от Организации Объединенных Наций. Об этом свидетельствуют данные ее ежегодной декларации, передает УНН.

Согласно декларации, И.Луценко в прошлом году получила 49,3 тыс. грн от ООН в счет оплаты авиабилетов, а также 27,7 тыс. грн - за проживание.

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Стоит отметить, что к своей депутатской зарплаты в 447,7 тыс. грн жена Генпрокурора получила еще 90 тыс. грн - компенсации за проезд, а также 422,8 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности.

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Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко в прошлом году получил 1,7 млн грн зарплаты, а его жена Ирина Луценко задекларировала 2,4 млн долларов наличными.

Источник: УНН
Теги: ООН, декларация, компенсация
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