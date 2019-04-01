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Председатель канадских наблюдателей назвал самое большое нарушение на выборах президента

Председатель канадских наблюдателей назвал самое большое нарушение на выборах президента

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Председатель канадских наблюдателей Ллойд Эксворти назвал самое большое нарушения на выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter, передает УНН.

"Руководитель миссии канадских наблюдателей Ллойд Эксворти: самое большое нарушения в этих выборах - российская оккупация Крыма и Донбасса, которая отобрала право голоса миллионам граждан", - написал он.

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Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине.

Как сообщал УНН, по итогам обработки 56,18% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента лидируют Владимир Зеленский с 30,27% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,52% .

Источник: УНН
Теги: выборы, Канада, Украина
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