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ЦИК обработала более 75% протоколов

ЦИК обработала более 75% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13:22 обработала 75,72% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

75,72% обработанных протоколов являются результатами голосования 14 012 251 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,40% (4 260 888 избирателей)

Петр Порошенко - 16,11% (2 258 156 избирателей)

Юлия Тимошенко - 13,21% (1 851 516 избирателей).

Юрий Бойко заручился поддержкой 11,53% избирателей, Анатолий Гриценко - 7,06%, Игорь Смешко - 5,95%, Олег Ляшко - 5,24%, Александр Вилкул - 4,30%, Руслан Кошулинский - 1,65%.

Признано недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
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