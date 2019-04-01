Глава КСУ подал декларацию

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Глава Конституционного суда Станислав Шевчук подал электронную декларацию за 2018 год, передает УНН со ссылкой на документ, обнародованный на сайте НАПК.

Так, Шевчук задекларировал квартиру в Киеве общей площадью 70,8 квадратных метров, принадлежащее на праве общей собственности ему и его жене Галине Шевчук.

Также глава КСУ задекларировал земельный участок общей площадью 720 квадратных метров и жилой дом общей площадью 130 квадратных метров. Указанный земельный участок и жилой дом расположены в Подгорье Ивано-Франковской области, и принадлежат его жене.

Кроме того, Шевчук указал, что арендует жилой дом общей площадью 557,2 квадратных метров, который расположен на территории комплекса отдыха Пуща Водица (ГУД).

Согласно декларации главы Конституционного суда, он и его жена имеют в общей собственности автомобиль марки Toyota Corolla 2013 года выпуска.

Общий доход Шевчука в 2018 году составил 3 млн 173 тыс. грн, его жены - 868,7 тыс. грн.

Согласно декларации главы Конституционного суда за 2018 год, он держит наличными 70 тыс. грн, его жена - 1 млн 262,5 тыс. грн. На банковских счетах у жены Шевчука размещено 100,9 тыс. грн.

Примечательно, что в декларации главы суда за прошлый год отсутствует информация о его родном брате - Рулава Одд. В 2017 году Шевчук, кроме жены и сына, декларировал его как члена семьи.

Рулава Одд фигурирует в уголовном производстве по факту хищения государственных денег с ГП "Укрхимтрансаммиак". Сообщается, что на его фирму было "слито" 10 млн грн бюджета.