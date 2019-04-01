ЦИК обработала более 80% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:48 обработала 80,33% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

80,33% обработанных протоколов являются результатами голосования 14923970 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,41% (4538692 избирателей)

Петр Порошенко - 16,3% (2392900 избирателей)

Юлия Тимошенко - 13,24% (1977084 избирателей).

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Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине.



Как сообщал УНН, по итогам обработки 56,18% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента лидируют Владимир Зеленский с 30,27% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,52% .