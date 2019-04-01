ЦИК приняла первый протокол ОИК с мокрыми печатями

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия получила первый оригинал протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачек во время заседания комиссии, сообщает корреспондент УНН.

ОИК №51, которая предоставила свой протокол, находится в пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области, в ее состав входит только две участковые избирательные комиссии. В голосовании на 51-м округе приняли участие 895 избирателей. Согласно результатам выборов, наибольшую поддержку в округе получил Юрий Бойко - за него отдали свои голоса 31,28% избирателей. На втором месте - Петр Порошенко (27,82%), на третьем - Владимир Зеленский (27,37%). Александра Вилкула поддержали 3,12% избирателей округа, Юлию Тимошенко - 2,45%, Олега Ляшко - 2,23%. Остальные кандидаты набрали менее 1%, а за 17 кандидатов не проголосовал ни один избиратель.

При этом Слипачук добавила, что ЦИК начала непрерывное заседание, в ходе которого будут приниматься протоколы от окружных избирательных комиссий и которое завершится составлением итогового протокола о результатах голосования на выборах Президента 31 марта.

Сейчас в заседании объявлен перерыв примерно до 17:00.

Первый тур на выборах Президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.