В Польше на выборах президента проголосовали около 8 тысяч украинцев

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Польше на выборах президента Украины проголосовали около 8000 украинский. Об этом сообщило посольство Украины в Республике Польша в Facebook, передает УНН.

Сообщается, что в Польше проголосовали 7 тыс. 837 украинских избирателей на выборах президента Украины.

В частности, в Варшаве проголосовало 4156 избирателей из зарегистрированных 16971, в Люблине проголосовал 641 избиратель из зарегистрированных 3600, в Кракове проголосовало 1993 избирателя из зарегистрированных 10133, в Гданьске проголосовало 1047 избирателей из зарегистрированных 4219.



"Спасибо избирателям за активность, а зарубежным избирательным участковым комиссиям и волонтерам в Варшаве, Люблине, Кракове и Гданьске за надлежащее обеспечение избирательного процесса!" - отметили в посольстве.



Напомним, на избирательном участке в Финляндии проголосовало около 25 украинцев из России.



Как сообщал УНН, в Китае в этом году на выборах президента Украины проголосовало рекордное количество избирателей, большинство из них молодежь.