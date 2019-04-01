В КИУ назвали три области с низкой явкой избирателей

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Результаты выборов показали, что в ряде регионов, в частности на Закарпатье, в Черновицкой и Херсонской областях, была достаточно низкая явка избирателей. Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель во время брифинга относительно предварительных выводов КИУ о выборах 2019, передает корреспондент УНН.

"Результаты выборов показали, что в ряде регионов, в частности на Закарпатье, Черновицкой и Херсонской областях мы видим достаточно низкую явку избирателей", - сказал Кошель.

По его словам, ряд политических экспертов дает свое толкование низкой явке в этих регионах, в частности указывая, что на явку в Черновицкой области и Закарпатской областях значительно повлияло наличие большого количества так называемых трудовых мигрантов.

"Однако мониторинг избирательной компании в целом дает нам основания говорить о том, что есть другие причины, которые должны учесть политические партии и субъекты избирательного процесса на президентских выборах. В частности, у нас есть основания говорить, что кандидаты на пост президента проводили очень низкую агитационную компании (на Закарпатье, в Черновицкой и Херсонской областях - ред.)", - отметил Кошель.

Он отметил, что из 39 кандидатов на пост президента Украины Закарпатскую область посетили всего семь кандидатов. Только два кандидата Петр Порошенко и Юлия Тимошенко провели встречи, митинги с избирателями.

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"Но также в избирательных программах кандидатов не содержалось тезисов, которые могли бы заинтересовать избирателей этих регионов или указывали на решение тех проблем, которые характерны для избирателей этих регионов", - рассказал Кошель.

Как сообщал УНН, среди самых распространенных правонарушений 31 февраля в день выборов президента Украины наблюдатели от Комитета избирателей Украины зафиксировали: ошибки и нарушения законодательства со стороны членов участковых избирательных комиссий и разглашение тайны голосования избирателей.

Напомним, стала известна поселенческая структура электората на выборах президента Украины согласно результатам Национального экзит-пола-2019.