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Тимошенко получила около 900 тыс. грн дохода

Тимошенко получила около 900 тыс. грн дохода

Юлия Тимошенко

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение прошлого года кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко получила около 900 тыс. грн дохода, однако продолжает жить в арендованном доме. Об этом стало известно из декларации Юлии Тимошенко за 2018 год, передает УНН.

Согласно данным декларации, лидер партии "Батькивщина" в прошлом году получила 407,3 тыс. грн заработной платы, 422,8 тыс. грн на выполнение депутатских полномочий, еще около 70 тыс. грн процентов с "Ощадбанка".

Кроме того, на счету в "Ощадбанке" Тимошенко держит 668,7 тыс. грн, еще 290 тыс. грн нардеп держит в наличных деньгах.

Согласно декларации, семья нардепа пользуется арендованным домом в Козине Киевской области и 9 прилегающими к нему земельными участками. На мужа зарегистрированы легковые автомобили Mercedes-Benz GLS 350 2017 года выпуска и ГАЗ 14 1983 выпуска.

Кроме того, кандидат в президенты задекларировала 8 ювелирных изделий и часы.

Напомним, в 2017 году Юлия Тимошенко получила более 225 тыс. грн заработной платы как народный депутат.

Источник: УНН
Теги: Юлия Тимошенко, декларация

В тексте упоминаются

Тимошенк Юлия
Тимошенк Юлия
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