В МинАПК рассказали, зачем фермерам регистрировать скот

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине могут заработать единые правила государственного надзора и контроля за регистрацией животных. Соответствующий законопроект зарегистрировали народные депутаты. Об этом УНН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Речь идет о проекте Закона Украины № 9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".

По мнению чиновников, документ усовершенствует отдельные положения законодательных актов, которые создадут результативную и эффективную систему защиты здоровья и интересов потребителей.

Принятие законопроекта упростит контроль за перемещением животных по Украине. Информация о безопасности и происхождение продукции животноводства станет более отрытой, убеждены в МинАПК.

"Реализация законопроекта повлияет на установление ответственности за неисполнение операторами рынка животных требований действующего законодательства по идентификации и внедрения административных санкций к гражданам и должностных лиц при выявлении нарушений, повысит эффективность предупреждения различного рода махинаций при осуществлении торговых операций с животными", - считают в министерстве.

Также, по мнению чиновников, документ упростит механизм возмещения средств из госбюджета украинцам за проведенную идентификацию животных.

Напомним, законопроект 9022 зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Совет четыре раза откладывала его рассмотрение.

Документом предлагается обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.