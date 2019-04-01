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В прошлом году Холодницкий получил 2,4 млн грн зарплаты

В прошлом году Холодницкий получил 2,4 млн грн зарплаты

Назар Холодницкий

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение прошлого года руководитель Специализированной коррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил 2,4 млн грн зарплаты. Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации Назара Холодницкого, передает УНН.

Согласно декларации, в прошлом году руководитель САП получил 2,4 млн грн зарплаты. Кроме того, он имеет 700,9 тыс. грн и 1,4 тыс. евро на счету в банке "Аваль", еще 34 тыс. евро и 160 тыс. долларов он держит в наличных деньгах.

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Также Холодницкий задекларировал 101,8 тыс. грн, которые потратил на туристическую поездку.

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При этом, согласно декларации, чиновник арендует комнату на 17,6 квадратных метров в комплексе в Вишневом Киевской области, там же он имеет собственную квартиру на 61 квадратный метр. Кроме того, он владеет двумя земельными участками в Белогородке и снимает гараж на 40 м квадратных в Софийской Борщаговке - также в Киевской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, Назар Холодницкий, САП
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