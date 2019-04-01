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За день выборов открыто 61 производства о нарушении избирательного законодательства

За день выборов открыто 61 производства о нарушении избирательного законодательства

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Полиция открыла 61 уголовное производство, связанное с нарушением избирательного законодательства начиная с 31 марта. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсений Аваков во время совместного брифинга с председателем Центральной избирательной комиссии по обеспечению законности и правопорядка на избирательных участках, передает корреспондент УНН.

"Системных нарушений на выборах не было. Мы имели значительное количество обращений о нарушениях - всего их зарегистрировано 2605. В рамках этих нарушений есть административные протоколы и открыто 61 уголовное производство", - отметил Аваков.

Он добавил, что все эти нарушения имели не системный характер, а были единичными случаями.

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Напомним, назван самое массовое нарушение во время выборов.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВС, нарушение
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