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Понедельник, 1 апреля 2019, 16:35 • Тоня Туманова • 342915
ЦИК обработала более 85% протоколов
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 16:31 обработала 85,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.
85,14% обработанных протоколов являются результатами голосования 15860372 избирателей.
Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:
Владимир Зеленский - 30,34% (4813067 избирателей);
Петр Порошенко - 16,02% (2541086 избирателей);
Юлия Тимошенко - 13,28% (2107609 избирателей).
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Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине.
Источник: УНН