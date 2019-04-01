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ЦИК обработала более 85% протоколов

ЦИК обработала более 85% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 16:31 обработала 85,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

85,14% обработанных протоколов являются результатами голосования 15860372 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,34% (4813067 избирателей);

Петр Порошенко - 16,02% (2541086 избирателей);

Юлия Тимошенко - 13,28% (2107609 избирателей).

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Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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