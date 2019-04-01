Министры стран НАТО обсудят наращивание поддержки Украины - Генсек

КИЕВ. 1 апреля. УНН. НАТО на министерской встрече на этой неделе в Вашингтоне, как ожидается, обсудят новые меры по улучшению осведомленности о ситуации в Черноморском регионе и наращиванию поддержки Грузии и Украины по подготовке военно-морских сил и береговой охраны, заходам в порты, учениям и обмену информацией. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи глав МИД НАТО 3-4 апреля в Вашингтоне, где будут отмечать 70-летие Альянса, передает УНН.

"НАТО беспокоят примеры агрессивного поведения России, включая продолжающиеся агрессивные действия против Украины по захвату моряков и кораблей Украины недалеко от Азовского моря. НАТО уже наростили свое присутствие в Черном море. Мы будем продолжать работать в тесном контакте с нашими партнерами в регионе", - отметил Генсек.

Он отметил, что на прошлой неделе сам увидел такое сотрудничество - на учениях Грузия-НАТО - 2019.

"Сегодня корабли с военно-морской группы НАТО находятся в Украине и в Грузии. Эти корабли НАТО будут участвовать в учениях Sea Shield ("Морской щит") на Черном море", - добавил Столтенберг.

"Я ожидаю, что министры на этой неделе договорятся о новых мерах улучшения осведомленности о ситуации в регионе и также по наращиванию нашей поддержки Грузии и Украины в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговой охраны, заходы в порты, учения и обмен информацией.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон сообщила, что главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля обсудят укрепление оборонительных возможностей в Черном море, основное внимание будет уделено российской агрессии в отношении Украины.

Напомним, 1 апреля два корабля НАТО прибыли в порт Одессы.