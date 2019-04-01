Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 18:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5760
Версия для печати

Больше всего нарушений избирательного законодательства в день выборов зафиксировано в Днепропетровской области

Больше всего нарушений избирательного законодательства в день выборов зафиксировано в Днепропетровской области

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Наибольшее количество нарушений избирательного законодательства в день выборов зафиксировано в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совместного брифинга председателя Центральной избирательной комиссии и министра внутренних дел по обеспечению законности и правопорядка на избирательных участках, передает корреспондент УНН.

"Лидером регистрации правонарушений является Днепропетровская область, где было зарегистрировано 16", - отметил Князев.

На втором месте расположилась Донецкая область - 7, за ней следует Винницкая - 5, затем Черниговская и Харьковская - по 4, Черкасская - 3.

Председатель Нацполиции сообщил, что среди сообщений о нарушении избирательного законодательства было зафиксировано: незаконную агитацию - 140 сообщений, фотографирование бюллетеней - 149, подкуп избирателей - 54, повреждения бюллетеней - 38, ложные сообщения о заминировании - 18, попытка вынести бюллетени с участка - 13 сообщений.

Напомним, за день выборов открыто 61 производства о нарушении избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, Днепр и Днепропетровская область, нарушение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.