Больше всего нарушений избирательного законодательства в день выборов зафиксировано в Днепропетровской области

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Наибольшее количество нарушений избирательного законодательства в день выборов зафиксировано в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совместного брифинга председателя Центральной избирательной комиссии и министра внутренних дел по обеспечению законности и правопорядка на избирательных участках, передает корреспондент УНН.

"Лидером регистрации правонарушений является Днепропетровская область, где было зарегистрировано 16", - отметил Князев.



На втором месте расположилась Донецкая область - 7, за ней следует Винницкая - 5, затем Черниговская и Харьковская - по 4, Черкасская - 3.



Председатель Нацполиции сообщил, что среди сообщений о нарушении избирательного законодательства было зафиксировано: незаконную агитацию - 140 сообщений, фотографирование бюллетеней - 149, подкуп избирателей - 54, повреждения бюллетеней - 38, ложные сообщения о заминировании - 18, попытка вынести бюллетени с участка - 13 сообщений.



Напомним, за день выборов открыто 61 производства о нарушении избирательного законодательства.