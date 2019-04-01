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В МИД прокомментировали продолжением мандата СММ ОБСЕ в Украине

В МИД прокомментировали продолжением мандата СММ ОБСЕ в Украине

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата CММ еще на один год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Отмечая важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине в содействии мирному урегулированию ситуации в Донбассе на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины, Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата CММ", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, Украина поддерживает дальнейшее укрепление СММ человеческими ресурсами и техническими средствами с целью обеспечения эффективного наблюдения за выполнением Минских соглашений для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, мониторинга и отчетности в рамках своего мандата о ситуации по дальнейшей милитаризации Крыма и ограничения свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

МИД призывает Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственный доступ и свободу передвижения наблюдателей Миссии на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая временно неконтролируемую участок российско-украинской государственной границы, а также оккупированного Крыма.

Напомним, постоянный совет ОБСЕ продлил еще на год мандат Специального мониторинговой миссии в Украине.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД, Украина, СММ
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