В Европарламенте указали на недочеты выборов в Украине

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Выборы президента в Украине 31 марта были конкурентными, но прошли не безупречно. Об этом во время брифинга в Киеве заявил глава наблюдательной миссии, депутат ЕП от Польши Дариуш Росати, передаёт корреспондент УНН.

"Что касается выборов, они были определенно конкурентными, поскольку ни один из кандидатов не мог быть четко определен как вероятный победитель", - сказал Росати.



По его словам, выбор среди кандидатов был, по меньшей мере, обширным и разнообразным, отражая широкое изобилие политических альтернатив.



"Это было, однако, не безупречно. Единый электоральный кодекс не мог быть принят вовремя, несмотря на давние обязательства большинства украинских действующих лиц быстро выполнить этот вопрос. Поступали сообщения о случаях подкупа голосов и неправомерного использования административных ресурсов. Нейтралитет некоторых высокопоставленных государственных чиновников ставится под сомнение из-за их предвыборной деятельности", - отметил представитель ЕП.



По его словам, имело место и явно несбалансированный и неравный доступ кандидатов к средствам массовой информации.

"Никаких подлинных дебатов между кандидатами не проводилось, и для многих избирателей было слишком сложно регистрироваться или участвовать в голосовании. Мы искренне ожидаем, что это будет исправлено до парламентских выборов", - добавил он.



Как сообщал УНН, ЦИК обработала более 85% протоколов.