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Вятрович получил 10 тыс. грн гонорара от известного украинского писателя

Вятрович получил 10 тыс. грн гонорара от известного украинского писателя

Владимир Вятрович

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задекларировал почти 900 тыс. грн дохода за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2018 год, передает УНН.

Согласно декларации, глава Украинского института нацпамяти получил 834967 грн зарплаты в течение года, а также почти 40 тыс. грн роялти от "Книжного клуба "Клуб семейного досуга", а также 10 тыс. грн от писателя Андрея Кокотюхи в виде гонорара.

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На счету у "Приватбанка" у чиновника 130 тыс. грн и 15 тыс. евро наличными.

В собственности семьи Вьятровича - земельный участок в Нижний Дубечне Киевской области, две квартиры во Львове, земельный участок и жилой дом в Ворзеле Киевской области. Также семья владеет легковым автомобилем Subaru Impreza 2010 года выпуска.

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Кроме того, он задекларировал авторские права на 21 книгу и тексты.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация
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