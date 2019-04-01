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Понедельник, 1 апреля 2019, 18:31 • Тоня Туманова • 3570
ЦИК обработала более 90% протоколов
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 18:27, обработала 90,08% протоколов по результатам голосования на выборах Президента Украины 31 марта, сообщает УНН.
90,08% обработанных протоколов являются результатами голосования 16821314 избирателей.
Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:
Владимир Зеленский - 30,26% (5090688 избирателей);
Петр Порошенко - 15,99% (2690107 избирателей);
Юлия Тимошенко - 13,35% (2247248 избирателей).
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Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине.
Источник: УНН