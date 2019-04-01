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Климпуш-Цинцадзе задекларировала подарков на более чем 2 млн грн

Климпуш-Цинцадзе задекларировала подарков на более чем 2 млн грн

Иванна Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе задекларировала подарков в неденежной форме на общую сумму более 2 млн грн. Такие данные она обнародовала в своей декларации за 2018, передает УНН.

Согласно декларации, в прошлом году вице-премьер получила 615 717 грн зарплаты, 216 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду, а также подарки от родителей стоимостью более 2 млн грн.

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Кроме того, у нее на счету в "Райффайзен Банк Аваль" 1630 долларов и 66 тыс. грн, а также 23 тыс. долларов наличными.

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При этом чиновница задекларировала три квартиры в Киеве площадью 73, 78 и 125,3 квадратных метров, жилой дом в Мукачево, гараж и парко место в столице, две квартиры, нежилое помещение и мастерскую в Грузии, жилой дом в Козине Киевской области площадью почти 300 квадратных метров с двумя земельными участками.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, Иванна Климпуш-Цинцадзе
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