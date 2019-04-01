Охрану избирательных комиссий и доставку бюллетеней обеспечивают более 32 тыс. правоохранителей

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Охрану участковых и окружных избирательных комиссий, а также доставку бюллетеней в Центральную избирательную комиссию обеспечивают более 32 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совместного брифинга с главой Центральной избирательной комиссии и министром внутренних дел по обеспечению законности и правопорядка на избирательных участках, передает корреспондент УНН.

"Сейчас на дежурстве находятся 32 800 полицейских, которые обеспечивают безопасность работы участковых и окружных избирательных комиссий, а также, по обращению ЦИК, мы сопровождаем доставку бюллетеней и протоколов", - отметил Князев.

Напомним, за день выборов открыто 61 производства о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщал УНН, ЦИК обработала более 90% протоколов.