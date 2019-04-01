Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 20:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1800
Версия для печати

Охрану избирательных комиссий и доставку бюллетеней обеспечивают более 32 тыс. правоохранителей

Охрану избирательных комиссий и доставку бюллетеней обеспечивают более 32 тыс. правоохранителей

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Охрану участковых и окружных избирательных комиссий, а также доставку бюллетеней в Центральную избирательную комиссию обеспечивают более 32 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совместного брифинга с главой Центральной избирательной комиссии и министром внутренних дел по обеспечению законности и правопорядка на избирательных участках, передает корреспондент УНН.

"Сейчас на дежурстве находятся 32 800 полицейских, которые обеспечивают безопасность работы участковых и окружных избирательных комиссий, а также, по обращению ЦИК, мы сопровождаем доставку бюллетеней и протоколов", - отметил Князев.

Напомним, за день выборов открыто 61 производства о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщал УНН, ЦИК обработала более 90% протоколов.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.