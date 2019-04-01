В ЕС надеются на свободный и честный второй тур выборов в Украине

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Опираясь на данные ОБСЕ и БДИПЧ, в Европейском Союзе считают, что голосование на выборах президента в Украине было хорошо организованным, прозрачным и эффективным. В ЕС надеются, что прозрачно пройдет и второй тур. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает УНН.

"Европейский Союз надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, который состоится в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважая волю украинского народа, и избегали ненадлежащего напряжения", - отметила Косьянчич.

Согласно данным Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и имели высокие показатели. В общем уважались основные свободы.

Были определены также некоторые недостатки, например, злоупотребление государственными ресурсами и покупка голосов.

"Хотя медиа-ландшафт разнообразен, освещение кампании часто было предвзятым, и между участниками конкурса не было настоящей политической дискуссии. И все же, день выборов, который был мирным, оценивался положительно в целом и прокладывал путь во второй тур. Голосование было хорошо организованным, гладким, прозрачным и эффективным, и процедуры целом придерживались", - рассказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы продолжаем поддерживать обязательства Украины по обеспечению стабильного, цветущего и демократического будущего для всех своих граждан, поскольку соглашение об ассоциации обеспечивает всестороннюю структуру нашего тесного сотрудничества", - добавила она.

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Как сообщал УНН, в ПАСЕ считают, что выборы президента Украины 31 марта прошли гладко, в то же время подчеркнув избыток технических кандидатов.

Напомним, в Европарламенте указали на недостатки выборов в Украине.