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Литва поздравила Украину с проведением первого тура выборов президента

Литва поздравила Украину с проведением первого тура выборов президента

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Украину с проведением честных и демократических выборов президента во время волеизъявления украинцев в первом туре голосования. Об этом министр написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Я поздравляю Украину с тем, что подтвердила свои демократические полномочия, проводя первый тур президентских выборов, по сути свободным, честным и высококонкурентным способом", - отметил он.

В то же время он отметил, что в Литве жалеют, что из-за российской агрессии выборы не проводились во временно оккупированном Крыму и частях Донбасса.

Как сообщал УНН, в Минюсте заявили, что на выборах президента украинцы проголосовали открыто и прозрачно.

Напомним, в ЕС надеются на свободный и честный второй тур выборов в Украине.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Литва
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