В Украине вступил в силу доработанный закон о трансплантации

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку" № 2694-VIII от 28.02.2019 вступил в силу 31 марта 2019 года. Документ был обнародован 30 марта 2019 года в "Голосе Украины", передает УНН.

Доработанный закон расширяет перечень лиц, являющихся близкими родственниками. Это в свою очередь позволяет расширить круг лиц для семейного донорства: это и двоюродные братья, сестры, дяди, тети, племянники, лица, находящиеся под опекой или попечительством, а также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке.

Живым донором может быть только совершеннолетний человек, который добровольно дал согласие на изъятие у него анатомических материалов для трансплантации. В то же время несовершеннолетним может быть донор в таких условиях, когда отсутствует совершеннолетний дееспособный совместимый донор по результатам медицинских показаний, реципиент является полнородным братом или полнородной сестрой донора, трансплантация осуществляется для сохранения жизни реципиента.

Согласно правками, семейный врач может получить согласие на посмертное донорство и иметь право вносить такую информацию в единую государственную информационную систему трансплантации, а также определена возможность донорства костного мозга от полнородных братьев или сестер в возрасте до 18 лет.

Законом также предусмотрено, что к началу работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2020 года, положения этого закона по использованию этой системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. А предоставление такой помощи осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Отмечено, что до начала работы ЕГИСТ и в течение следующих трех месяцев со дня начала ее работы решения о возможности или невозможности применения для трансплантации анатомического материала от донора-трупа принимается консилиумом врачей учреждения здравоохранения, к письму (список) ожидания которого включено реципиента, в порядке очередности согласно с таким письмом ожидания.

Межгосударственный обмен анатомическими материалами человека в рамках международного сотрудничества осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации.

Закон конкретизирует, что разрешен только международный обмен анатомическими материалами, а что касается гемопоэтических стволовых клеток - разрешается их купля-продажа.

Напомним, 29 марта Президент подписал доработанный закон о трансплантации.