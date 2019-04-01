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Понедельник, 1 апреля 2019, 21:57 • Ясамин Мохаммад • 545310
ЦИК обработала более 95% протоколов
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 21:55 обработала 95,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.
95,14% обработанных протоколов являются результатами голосования 17 902 573 избирателей.
Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:
Владимир Зеленский - 30.23% (5 413 336 избирателей)
Петр Порошенко - 15.94% (2 853 876 избирателей)
Юлия Тимошенко - 13.40% (2 399 009 избирателей).
Ранее УНН сообщал, что в Европарламенте указали на недостатки выборов в Украине.
Напомним, окончательные данные активности избирателей во время голосования на выборах президента Украины составляют 63,52%.
Источник: УНН