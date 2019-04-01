Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 23:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
545310
Версия для печати

ЦИК обработала более 95% протоколов

ЦИК обработала более 95% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 21:55 обработала 95,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

95,14% обработанных протоколов являются результатами голосования 17 902 573 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30.23% (5 413 336 избирателей)
Петр Порошенко - 15.94% (2 853 876 избирателей)
Юлия Тимошенко - 13.40% (2 399 009 избирателей).

Ранее УНН сообщал, что в Европарламенте указали на недостатки выборов в Украине.

Напомним, окончательные данные активности избирателей во время голосования на выборах президента Украины составляют 63,52%.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, протокол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.