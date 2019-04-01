ЦИК обработала более 95% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 21:55 обработала 95,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

95,14% обработанных протоколов являются результатами голосования 17 902 573 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30.23% (5 413 336 избирателей)

Петр Порошенко - 15.94% (2 853 876 избирателей)

Юлия Тимошенко - 13.40% (2 399 009 избирателей).

Ранее УНН сообщал, что в Европарламенте указали на недостатки выборов в Украине.

Напомним, окончательные данные активности избирателей во время голосования на выборах президента Украины составляют 63,52%.