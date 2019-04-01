Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентных условиях и стоит доверия - НИИ

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Первый тур выборов Президента Украины состоялся в конкурентных условиях и вызывает доверие соответствии с оценкой достопочтенной делегации международных наблюдателей, организованной НИИ, несмотря на существующую в течение долгого времени необходимость проведения избирательной реформы, об этом говорится в отчете наблюдательной миссии “Национальномого демократического института международных отношений”, передает УНН.

“Украина имеет немало составляющих, необходимых для проведения выборов, которые вызывают доверие, — отметила Одри Гловер, глава Центра внешней политики и бывшая директор Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/БДИПЧ). — Украинцы продемонстрировали устойчивость и чрезвычайную преданность демократическому будущему путем конструктивного, мирного участия в этих выборах, однако критически неотложным является проведение антикоррупционной и судебной реформ”.

В то же время, избирательный процесс выявил скрытые проблемы — частично новые, частично старые. Во время кампании многие кандидаты, казалось, готовили почву для оспаривания результатов выборов, заранее дискредитируя избирательный процесс. Эти действия усиливали российские нарративы.

Другие ключевые вызовы касаются недостатков избирательного законодательства и беспокойство относительно прозрачности и беспристрастности органов, которые организовывали выборы, злоупотребление ресурсами и властью, в т.ч. путем политизации государственных институтов, недостаточное количество действий в поддержку равенства между мужчинами и женщинами и включение маргинализированных групп населения, неровности доступа к традиционным СМИ, а также дезинформации, поступающей от онлайн-медиа и из других источников. Для многих из актуальных проблем существуют проверенные решения. Будущий прогресс в этих сферах будет зависеть от политической воли.

В рамках международного сотрудничества делегация предлагает ряд рекомендаций, которые можно имплементировать перед следующим туром. Среди них:

ЦИК следует принять дополнительные меры для обеспечения прозрачности;

Верховной Раде Украины следует вынести на обсуждение и голосование законопроект № 8270, согласно которому усиливается наказание за нарушение избирательного законодательства;

кандидатам следует воздерживаться от проведения негативных кампаний и распространения дезинформации;

кандидатам следует принять участие в дебатах и сосредоточиться на важных для избирателей темах;

компаниям, занимающимся социальными медиа, следует оценить роль, которую их платформы сыграли в выборах, чтобы иметь возможность действовать оперативно и решительно в преддверии предстоящих выборов;

органам государственной власти и избирательным органам следует приложить больше усилий для мониторинга, недопущения и наказания за злоупотребления административным ресурсом в ходе кампании.

Отмечено, что делегация от Миссии НИИ насчитывала 36 человек и в день выборов они наблюдали за открытием, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов голосования в Киеве и 13 областях страны.

НИИ также будет организовывать вторую международную миссию по наблюдению для оценки выборов во время второго тура.

НИИ организовывал международные миссии по наблюдению или оценки в более 65 странах на более чем 135 выборах. С момента начала работы НИИ в Украине в 1992 году было проведено 11 миссий по оценке.