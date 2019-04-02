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ЦИК обработала более 97% протоколов

ЦИК обработала более 97% протоколов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00:49 обработала 97,03% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

97,03% обработанных протоколов являются результатами голосования 18 279 837 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский — 30.22% (5 525 851 избирателей)
Петр Порошенко — 15.93% (2 912 579 избирателей)
Юлия Тимошенко — 13.40% (2 449 907 избирателей).

Ранее сообщал, что в Европарламенте указали на недостатки выборов в Украине.

Напомним, окончательные данные активности избирателей во время голосования на выборах президента Украины составляют 63,52%.

Также, президентские выборы в Украине можно считать демократическими. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер в интервью одному из российских телеканалов, фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина
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