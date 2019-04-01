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О нарушениях избирательного законодательства поступило 2662 обращения - Аваков

О нарушениях избирательного законодательства поступило 2662 обращения - Аваков

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Первый тур президентских выборов прошел демократично, о нарушениях избирательного законодательства поступило 2662 обращения. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

“Благодаря украинцам, первый тур прошел демократично. Это действительно так. У нас 37 кандидатов проиграли, поэтому возможно, не все довольны политическими результатами, но стоит отметить, что эти выборы прошли на удивление, а возможно, что теперь это будет не удивление, а порядок такой, что спокойно, хорошо и организованно. Это большой наш плюс”, — заявил министр.

Он также сообщил, что в настоящее время поступило 2662 обращения о нарушениях избирательного законодательства.

“Это обращение по всей стране. В основном это незначительные нарушения, которые мы фиксировали. В основном это различные ситуации: от незаконного голосования до незаконной агатации, фотографирование бюллетеней. Открыто у нас 66 ЕГДР производств и по ним ведется расследование”, — отметил Аваков.

Как сообщал УНН, МВД зафиксировало попытки получить доступ к системе ЦИК из российских IP-адресов.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, Арсен Аваков, Украина

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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