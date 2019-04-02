На одном из участков в Николаевской области пересчитают голоса - полиция

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На одном избирательном участке Николаева будут пересчитывать голоса, полиция расследует препятствование осуществлению избирательного права. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Во время сдачи протоколов избирательного участка округа № 129 в окружную избирательную комиссию неизвестная женщина завладела одним из протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины “Воспрепятствование осуществлению избирательного права”, которое наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

“1 апреля до полиции обратились представители окружной избирательной комиссии в Центральном районе Николаева и сообщили о том, что неизвестная женщина украла один из протоколов участковой комиссии. Члены участковой комиссии сообщили, что они стояли в очереди сдавать протоколы в ОИК, когда к ним подошла неизвестная женщина, представилась членом окружной комиссии, и попросила предоставить протокол подсчета голосов. Члены УИК собственноручно передали пакет, она его распаковала и вытащила один протокол, приказала ждать и ушла. С места происшествия женщина поехала на такси. Только тогда члены участковой комиссии поняли, что их обманули. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личность женщины. Бюллетени указанного участка подлежат повторному пересчету в полном составе участковой избирательной комиссии”, — указано в сообщении правоохранителей.

Как сообщал УНН, на Житомирщине часть УИК отправилась на пересчет голосов.