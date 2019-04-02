Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов в Украине

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов в Украине, назвав их “конкурентными и мирными”. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном в Twitter, передает УНН.

“Первый тур президентских выборов на Украине 31 марта 2019 года был конкурентным и проводился в мирной и безопасной атмосфере”, — говорится в сообщении.

При этом страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.

Днем 1 апреля президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва заявил, что выборы президента Украины были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю. “Все будет определяться во втором туре. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасности с европейскими ценностями”, — отметил он.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00:49 обработала 97,03% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.