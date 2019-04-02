Канцелярия президента Польши: у Варшавы нет своего фаворита на выборах президента Украины

КИЕВ. 2 апреля. УНН. У Варшавы нет своего фаворита в президентских выборах в Украине, и она поддержит любой демократический выбор украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канцелярию президента Польши.

Такое заявление сделал в понедельник, 1 апреля, министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

“Мы, польские политики, а особенно здесь, в президентском дворце, не имеем своего фаворита, поскольку не вмешиваемся в политические решения других стран. Мы довольны тем, что первый тур выборов в Украине являются свидетельством развития демократических институтов”, - заявил Щерский.

Он добавил, что Польша будет пристально следить за ходом избирательной кампании перед вторым туром.

Польский министр выразил надежду, что Украина и дальше будет идти путем реформ и изменений, которые дадут возможность Киеву сблизиться с институтами западного мира.

По его словам, если демократия в Украине победит, то независимо от того, какими будут результаты выборов, это будет свидетельствовать о сохранении западного курса, что очень важно в Польше.

Щерский высказал мнение, что на основании результатов первого тура сложно предсказать результаты второго.

“Сейчас начинается совсем другая кампания, совсем другое политическое соперничество исключительно между двумя кандидатами. Следовательно, это будет означать полную реорганизацию электоратов и распределения поддержки”, - подчеркнул министр канцелярии Польши.

Напомним, в Польше на выборах президента Украины проголосовали около 8000 украинцев, что составляет менее 1% от всех украинский, находящихся в стране.

По результатам подсчета 97,03% протоколов голосование распределилось между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,22% (5 525 851 избирателей)

Петр Порошенко - 15,93% (2 912 579 избирателей)

Юлия Тимошенко - 13,40% (2 449 907 избирателей).